Пятерым школьникам необходимо приобрести тетради в оптовом магазине. Тетради расфасованы в упаковки по 42, 56, 60, 64 штуки. Какую упаковку необходимо выбрать школьникам, чт обы разделить тетради поровну?

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Пятерым школьникам необходимо приобрести тетради в оптовом магазине. Тетради расфасованы в упаковки по 42, 56, 60, 64 штуки. Какую упаковку необходимо выбрать школьникам, чт обы разделить тетради поровну?

Автор: Гость