Пятерым школьникам необходимо приобрести тетради в оптовом магазине. Тетради расфасованы в упаковки по 42, 56, 60, 64 штуки. Какую упаковку необходимо выбрать школьникам, чт обы разделить тетради поровну?

Разное
Пятерым школьникам необходимо приобрести тетради в оптовом магазине. Тетради расфасованы в упаковки по 42, 56, 60, 64 штуки. Какую упаковку необходимо выбрать школьникам, чт обы разделить тетради поровну?
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Ответ(ы):
Гость:
Приобрести упаковку 60 штук
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