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Пятнадцать рублей составляют 2/3 всей имеющейся суммы денег.Какова эта сумма.
Пятнадцать рублей составляют 2/3 всей имеющейся суммы денег.Какова эта сумма.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Нужно 15 поделить на 2 и умножить на 3. 22,5 - ответ.
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