Пылесос, который стоил 3500 рублей, продаётся 1 апреля с 10-процентной скидкой. При покупке этого пылесоса Михаил отдал кассиру 5000 рублей. Сколько р ублей сдачи он должен получить?
Пылесос, который стоил 3500 рублей, продаётся 1 апреля с 10-процентной скидкой. При покупке этого пылесоса Михаил отдал кассиру 5000 рублей. Сколько р ублей сдачи он должен получить?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 3500 руб = 100% х руб = 10 % 3500*10/100=350 руб - составляет скидка 2) 3500 - 350 = 3150 руб - стоит пылесос со скидкой 3) 5000 - 3150 = 1850 руб ответ - он должен получить 1850 руб