пырей особенности жизнедеятельности
Биология
пырей особенности жизнедеятельности
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В условиях субальпийских высокогорных лугов длительность жизненного цикла составляет 50-75 лет и более. В генеративный период растения вступают на 5-9-й год жизни и находятся в течении 25-40 лет. Сенильные особи чаще всего отсутствуют, отмирание частей корневищапроисходит редко. Плодоношение нерегулярное и незначительное. При интродукции онтогенез сокращается до 5-6 лет, особи находятся в прегенеративном возрасте 1-3, в генеративном - 2-3 года; репродукция дости гает значительных величин. У особей в природе жегодно развиваются до 50 побегов. Розетка состоит из 40-60 листьев длиной 60-100 и шириной до 25 см. В культуре число побегов намного меньше (8-12 шт., в точности от 3-4 до 7-8) присутствуют 33-47 листа длиной 63-88 и шириной 20-24 см. Максимальное к-во сухого вещества в надземной части приходится на 2-3-й год, подземной на 4-й год возделывания. В природе сухая масса одного корневища в пределах 71-104г. В естественных условиях ведущую роль играет вегетативное размножение. В культуре оно не описан, а семенное является основным. При этом параметры продуктивности многократно варьируют как по количеству, так и качеству семян, независимо от местности произростания. Менее всего изучена жизнедеятельность в ис кусственных ценозах. Известно лишь, что основной проблемой при введении в культуру является проблема выживаемости, из-за чего онтогенез сокращается в 10-15 раз от природного. Долголетие особей обеспечивается многолетним циклическим развитием розеточных побегов, которые ингибируют развитие генеративных побегов и являются одной из причин формирования низкокачественных семян. Раннее и ежегодное плодоношение приводит к гибели боковые вегетативные побеги. В результате ветви корневища тмирают, материнское растение расподается на дочерние, не конкурентные в ценозе и жизненный цикл растения завершается. Гибель молодых растений происходит из-за неблагоприятного водно-воздушного режима в верхнем слое почвы. Вид низкоустойчив во внутривидовых взаимоотношениях с сорными травами, в частности с пыреем ползучим, что приводит к потере способности семенного и вегетативного размножения, сильному сокращению онтогенеза и гибели особей. Растительные и корневые остатки ценоорегуляторной активностью. В среднетаёжной зоне на 4-й год жизни она соответствует величинам развития на опытных дилянках, на 5-й год превышает их дважды, на 6-й год - 4-6 раз. На 6-7-й год число розеточных листьев равно 241-329 шт. (при длине 119,1 и ширине 28-38см). Сухая масса надземной части составляет 354г., подземной-351г. Побегов всего 57-62 шт., в т.ч. генеративных 5,2-9,8( плодоносят 0,8-1,1). Репродуктивный потенциал агропопуляции близок к потенциалу плотных естественных зарослей субальпийских лугов как по срокам вступления в зрелый генеративный период, так и по показателям плодоношения особей, урожайности с еденицы площади( 8 и 30кг/га семян соответственно на 4-5-й год; верхняя планка наилучших результатов ограничена 78-кг/га на 6-7-й год)
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