Пж помогите нужно составить рассказ с притежательними местоимениями пж пж пж сег??дня урок пж 10 пердожениц

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Пж помогите нужно составить рассказ с притежательними местоимениями пж пж пж сег??дня урок пж 10 пердожениц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под НАШИМИ окнами расцвела черемуха. ЕЕ белые цветы каждую весну радуют весь НАШ двор. Соседка баба Глаша вывела на прогулку СВОЮ старую дворняжку Жучку. Жучка перебежала дорогу, а баба Глаша присела на НАШУ скамейку. Тут, кроме нее, уже отдыхали две бабушки со СВОИМИ внуками. Дети копались в песочнице под черемухой. ЕЕ осыпающиеся цветы припорошили голову ребят.  Жучка громко залаяла на детей, а они, веселясь, стали закапывать ее в песок, быстро орудую СВОИМИ маленькими совочками. От общей радостного шума всколыхнулся весь НАШ двор
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