Пж помогите нужно составить рассказ с притежательними местоимениями пж пж пж сег??дня урок пж 10 пердожениц

Гость: Гость:

Под НАШИМИ окнами расцвела черемуха. ЕЕ белые цветы каждую весну радуют весь НАШ двор. Соседка баба Глаша вывела на прогулку СВОЮ старую дворняжку Жучку. Жучка перебежала дорогу, а баба Глаша присела на НАШУ скамейку. Тут, кроме нее, уже отдыхали две бабушки со СВОИМИ внуками. Дети копались в песочнице под черемухой. ЕЕ осыпающиеся цветы припорошили голову ребят. Жучка громко залаяла на детей, а они, веселясь, стали закапывать ее в песок, быстро орудую СВОИМИ маленькими совочками. От общей радостного шума всколыхнулся весь НАШ двор