ПЖ!!!!!!!! срочно!!!!!!!!!!Один із кутів,утворених при перетині двох паралельних прямих січною дорівнює 34*.Знайти інші сім кутів..

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При перетині двох паралельних прямих третьою (січною) утвориться 8 кутів: чотири рівних між собою гострих кутів і чотири рівних між собою тупих кутів. Сума гострого і тупого кутів дорівнює 180°. За умовою гострий кут дорівнює 34°, обчислимо тупий кут 180-34=146°. Відповідь: чотири кута по 34° і чотири кута по 146°.