Қазақ тіліне тән дыбыстарға екі мысалдан жаз (задание) Кім тез? Ә,қ,ө,ұ,ү,і,ң,ғ
Қазақ тiлi
Қазақ тіліне тән дыбыстарға екі мысалдан жаз (задание) Кім тез? Ә,қ,ө,ұ,ү,і,ң,ғ
Ответ(ы):
Гость:
Əке əже Қазақ қазан Өмір Өрмекші Ұшақ ұя үкі үстел ілгіш іс Аң Қатаң Ғарыш ғалым
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