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Қызғалдақ сөзіне сөйлем құрау
Қазақ тiлi
Қызғалдақ сөзіне сөйлем құрау
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Гость:
Қызғалдақ лалагүлдер тұқымдасына жатады.Қызғалдақ-өте әдемі гүл.
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