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Рівняння 350:x=5 Решите плиииззз
Рівняння 350:x=5 Решите плиииззз
Ответ(ы):
Ответил Гость:
350/x=5 x=350/5 x=70 (пук написал просто так)
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