Рабочая пчела тратит 20 дней дней для того чтобы добыть нектар за всю жизнь в день зобирает 0.5 г нектара а меда получает 0.2 ! сколько нужно пчел чтобы за день они собрали 1 кг меда
Биология
Рабочая пчела тратит 20 дней дней для того чтобы добыть нектар за всю жизнь в день зобирает 0.5 г нектара а меда получает 0.2 ! сколько нужно пчел чтобы за день они собрали 1 кг меда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,5*20 = 10 (г) - нектара собирает за всю жизнь одна пчела. 2) 0,2:10 = 0,02 (г) - производит мёда одна пчела за день. 3) 1 кг = 1000г => 1000:0,02 = 50000 пчёл Ответ: 50000 пчёл) Если помог - жми спасибо и ставь лучший :)
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