Рабочая пчела тратит 20 дней дней для того чтобы добыть нектар за всю жизнь в день зобирает 0.5 г нектара а меда получает 0.2 ! сколько нужно пчел чтобы за день они собрали 1 кг меда

Биология

Рабочая пчела тратит 20 дней дней для того чтобы добыть нектар за всю жизнь в день зобирает 0.5 г нектара а меда получает 0.2 ! сколько нужно пчел чтобы за день они собрали 1 кг меда

Автор: Гость