Рабочая тетрадь по нецкому языку 3 класс Гальскова стр 4 задание 7

Я напишу слова и словосочетания по порядку как идут в тетради их и нужно вставить в 1 предложение продолжаете после Juli, вставляете der August во втором после слова Sommer вставляете gern после bringt вставляете Blumen после sind вставляете schn после Der вставляете Herbst после Herbst вставляете nicht gern после sind вставляете bunt после drei пишите Monate после Winter пишите gern Пишется в самом начале предложения Der Winter после Der пишите Frhling после Ich пишите habe после Frhling вставляете Bringt.