Рабоче тетрад по окружаеши мир вопрос. модель зимли

Рабоче тетрад по окружаеши мир вопрос. модель зимли

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Ответил Гость:
Модель земли? Земная кора,мантия,внешнее ядро,внутреннее ядро
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