Рабочему нужно изготовить 330 деталей Первые 7 дней он изготавливал 10 деталей в ден??, следующие 7 дней на 5 деталей в день больше, следующие 7 ещё на 5 деталей больше и т.д. Сколько дней нужно рабочему, чтобы изготовить нужно...

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Рабочему нужно изготовить 330 деталей Первые 7 дней он изготавливал 10 деталей в ден??, следующие 7 дней на 5 деталей в день больше, следующие 7 ещё на 5 деталей больше и т.д. Сколько дней нужно рабочему, чтобы изготовить нужное количество деталей? Составьте программу в паскале,прошу

Автор: Гость