Рабочему нужно изготовить 330 деталей Первые 7 дней он изготавливал 10 деталей в ден??, следующие 7 дней на 5 деталей в день больше, следующие 7 ещё на 5 деталей больше и т.д. Сколько дней нужно рабочему, чтобы изготовить нужно...

Информатика
Рабочему нужно изготовить 330 деталей Первые 7 дней он изготавливал 10 деталей в ден??, следующие 7 дней на 5 деталей в день больше, следующие 7 ещё на 5 деталей больше и т.д. Сколько дней нужно рабочему, чтобы изготовить нужное количество деталей? Составьте программу в паскале,прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var col,day,day_w,col_w:integer; begin day:=7; col_w:=10; col:=0; while (col<=330) do begin col:=col+col_w; day_w:=day_w+1; writeln(col); if day_w mod 7 = 0 then col_w:=col_w+5; end; writeln('рабочий изготавливал 330 деталей за ',day_w,' дней'); end.
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