Рабочие цеха получили 15 путёвок в санаторий и 25 путёвок в дом отдыха. Все путёвки стоили 3 900 рублей. Путёвка в дом отдыха стоит 75 руб. Сколько стоит путёвка в санаторий?

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Рабочие цеха получили 15 путёвок в санаторий и 25 путёвок в дом отдыха. Все путёвки стоили 3 900 рублей. Путёвка в дом отдыха стоит 75 руб. Сколько стоит путёвка в санаторий?

Автор: Гость