Рабочие цеха получили 15 путёвок в санаторий и 25 путёвок в дом отдыха. Все путёвки стоили 3 900 рублей. Путёвка в дом отдыха стоит 75 руб. Сколько стоит путёвка в санаторий?
Разное
Рабочие цеха получили 15 путёвок в санаторий и 25 путёвок в дом отдыха. Все путёвки стоили 3 900 рублей. Путёвка в дом отдыха стоит 75 руб. Сколько стоит путёвка в санаторий?
Ответ(ы):
Гость:
25*75=1875 на путёвки в дом отд 3900-1875=2025 2025:15=135 р в санаторий
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