Рабочие отремонтирую дорогу длинной 60 км.В первый день они отремрнировали пятую часть всей дороги,во второй четвёртую часть всей дороги.Сколько км дороги осталось отремонтиро вать.
Разное
Рабочие отремонтирую дорогу длинной 60 км.В первый день они отремрнировали пятую часть всей дороги,во второй четвёртую часть всей дороги.Сколько км дороги осталось отремонтиро вать.
Ответ(ы):
Гость:
В первый день 60/5=12 во второй 60/4=15 за два дня 27км осталось 60-27=33км
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