Рабочий проработал 7 ч., изготовляя за час 68 деталей. После этого ему осталось сдел??ть деталей в 3 раза больше того, что он сделал. Сколько всего деталей должен был сделать рабочий?

Математика

Рабочий проработал 7 ч., изготовляя за час 68 деталей. После этого ему осталось сдел??ть деталей в 3 раза больше того, что он сделал. Сколько всего деталей должен был сделать рабочий?

Автор: Гость