Рабочий проработал 7 ч., изготовляя за час 68 деталей. После этого ему осталось сдел??ть деталей в 3 раза больше того, что он сделал. Сколько всего деталей должен был сделать рабочий?
Математика
Рабочий проработал 7 ч., изготовляя за час 68 деталей. После этого ему осталось сдел??ть деталей в 3 раза больше того, что он сделал. Сколько всего деталей должен был сделать рабочий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)68*3=204 он изготовилза 3 часа а потом повидимому необходимо 68+204=272 это если сложить то что он сделал за 3 часа и за час всего 272
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