РАБОТА НАД ОШИБКАМИ ПОМОГИТЕ недЕлился почему пишется Е и почему раздельно , нЕ кому почему Е ,примИрении почему пишется И,поссорились почему пишется две сс
Разное
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ ПОМОГИТЕ недЕлился почему пишется Е и почему раздельно , нЕ кому почему Е ,примИрении почему пишется И,поссорились почему пишется две сс
Ответ(ы):
Гость:
Не дЕлился - "е", т.к можно подобрать проверочное слово: дЕлит. НЕ раздельно, т.к это отрицательная частица с глаголом, пишется раздельно всегда. НЕ кому - написание частицы зависит от ударения. НЕ кому - "Е", а если никомУ, то "И" ПримИрении - мИр (проверочное слово) ПоССорились - думаю, что это словарное. Пишется так же, как в слове ССора
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