РАБОТА НАД ОШИБКАМИ ПОМОГИТЕ недЕлился почему пишется Е и почему раздельно , нЕ кому почему Е ,примИрении почему пишется И,поссорились почему пишется две сс

Гость: Гость:

Не дЕлился - "е", т.к можно подобрать проверочное слово: дЕлит. НЕ раздельно, т.к это отрицательная частица с глаголом, пишется раздельно всегда. НЕ кому - написание частицы зависит от ударения. НЕ кому - "Е", а если никомУ, то "И" ПримИрении - мИр (проверочное слово) ПоССорились - думаю, что это словарное. Пишется так же, как в слове ССора