Работа по обществу знанию помогите сделать срочно даю 20 баллов за 2 варианта :)))))
Обществознание
Работа по обществу знанию помогите сделать срочно даю 20 баллов за 2 варианта :)))))
Ответ(ы):
Гость:
А2-2...А3-1 ...В1-1---------------А1-1....А2-4...А3-1...В1-5
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