Работа по рядом. Вставь пропущеные буквы.Запиши слова в три столбика:1)с жи,ши;2)с ча,ща;3)с чу,щу.Со словами ч...с,груш...,щ...ка,перч...тки придумай и запиши предложение

Русский язык
Работа по рядом. Вставь пропущеные буквы.Запиши слова в три столбика:1)с жи,ши;2)с ча,ща;3)с чу,щу.Со словами ч...с,груш...,щ...ка,перч...тки придумай и запиши предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Час-2 груши-1 щука-3 перчатки-2 мама купила 3 груши Когда Папа ходил на рыбалку то встретил щуку
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