Работа по рядом. Вставь пропущеные буквы.Запиши слова в три столбика:1)с жи,ши;2)с ча,ща;3)с чу,щу.Со словами ч...с,груш...,щ...ка,перч...тки придумай и запиши предложение

Русский язык

Работа по рядом. Вставь пропущеные буквы.Запиши слова в три столбика:1)с жи,ши;2)с ча,ща;3)с чу,щу.Со словами ч...с,груш...,щ...ка,перч...тки придумай и запиши предложение

Автор: Гость