Работая в поле до обеда, тракторист проехал на тракторе 70 км, а после обеда на 15 км ??еньше. Сколько топлива он потратит за весь день, если на 1 км пути он расходовал 200г топлива?

Математика

Работая в поле до обеда, тракторист проехал на тракторе 70 км, а после обеда на 15 км ??еньше. Сколько топлива он потратит за весь день, если на 1 км пути он расходовал 200г топлива?

Автор: Гость