Работая в поле до обеда, тракторист проехал на тракторе 70 км, а после обеда на 15 км ??еньше. Сколько топлива он потратит за весь день, если на 1 км пути он расходовал 200г топлива?
Математика
Работая в поле до обеда, тракторист проехал на тракторе 70 км, а после обеда на 15 км ??еньше. Сколько топлива он потратит за весь день, если на 1 км пути он расходовал 200г топлива?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70*200=14000 2) 15*200=3000 3)14000-3000=11000 Ответ: 11000 кг. топлива
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