Работая на пришкольном участке, дети нашли в земле куколку какого то жука и решили вырастить из нее взрослое насекомое. Как вы считаете, удастся ли им это сделать? Если да, то какие условия им надо будет соблюдать? Е...
Работая на пришкольном участке, дети нашли в земле куколку какого то жука и решили вырастить из нее взрослое насекомое. Как вы считаете, удастся ли им это сделать? Если да, то какие условия им надо будет соблюдать? Если нет, то почему?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
нет ,потому что жуки не приспособленны быть домашними питомцамми