Работник работает в день по 6 часов, но не в состоянии заработать себе в месяц 30 рублей. Если б он работал в день тремя часами более, чем работает сейчас, то зарабатывал бы в месяц на столько более 30 рублей, на сколько сеи...

Математика

Работник работает в день по 6 часов, но не в состоянии заработать себе в месяц 30 рублей. Если б он работал в день тремя часами более, чем работает сейчас, то зарабатывал бы в месяц на столько более 30 рублей, на сколько сейчас он зарабатывает менее 30 рублей. Сколько рублей зарабатывает он в месяц? В ответе введите только число без наименования денежных единиц. ДАЮ 20 БАЛЛОВ

Автор: Гость