Работник работает в день по 6 часов, но не в состоянии заработать себе в месяц 30 рублей. Если б он работал в день тремя часами более, чем работает сейчас, то зарабатывал бы в месяц на столько более 30 рублей, на сколько сеи...

Работник работает в день по 6 часов, но не в состоянии заработать себе в месяц 30 рублей. Если б он работал в день тремя часами более, чем работает сейчас, то зарабатывал бы в месяц на столько более 30 рублей, на сколько сеи...
Математика
Работник работает в день по 6 часов, но не в состоянии заработать себе в месяц 30 рублей. Если б он работал в день тремя часами более, чем работает сейчас, то зарабатывал бы в месяц на столько более 30 рублей, на сколько сейчас он зарабатывает менее 30 рублей. Сколько рублей зарабатывает он в месяц? В ответе введите только число без наименования денежных единиц. ДАЮ 20 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-получает работник за 1 час работы у-не хватает до 30 рублей составляем систему уравнений из 2-го уравнения находим у: у=9х-30, подставим полученное значение во 1-е уравнение: 6х+9х-30=30 15х=30+30 15х=60 х=60:15 х=4, подставим полученное значение х в уравнение у=9х-30 у=9*4-30 у=36-30 у=6 30-6=24 рубля получает работник при 6 часовом рабочем дне 30+6=36 рублей получал бы работник при 9 часовом рабочем дне
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