Работник заключил контракт на месяц на следующих условиях. За каждый отработанны?? день он получает 100 рублей. Если же он прогуливает, то не только ничего не получает, но подвергается штрафу в размере 25 рублей за каждый день ...

Математика

Работник заключил контракт на месяц на следующих условиях. За каждый отработанны?? день он получает 100 рублей. Если же он прогуливает, то не только ничего не получает, но подвергается штрафу в размере 25 рублей за каждый день прогула. Через 30 дней выяснилось, что работник ничего не заработал. Сколько дней он действительно работал?

Автор: Гость