Работники собрали 816 килограмм винограда половину этого винограда положили в ящике по 8 килограмм каждый Поставь вопрос и реши задачу в три действия И откуда вы взяли двойку
Работники собрали 816 килограмм винограда половину этого винограда положили в ящике по 8 килограмм каждый Поставь вопрос и реши задачу в три действия И откуда вы взяли двойку
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А оставшуюся половину в ящики по 12 кг. Сколько всего ящиков понадобилось? 816 : 2 : 8 = 51 ящик по 8 кг 408: 12 = 34 ящика по 12 кг 34+51 = 85 ящиков всего