Раціональні дроби .Скоротіть дріб-3х ----- 21у

Раціональні дроби .Скоротіть дріб-3х ----- 21у

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сокращаем на 3 1)Если там -3х, то -х --- 7у 2)Если просто 3х, то х --- 7у
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