Радиус основания цилиндра 10м, а длина образующей 4м. Найдите площадь полной поверхности и объем цилиндра. Радиус основания цилиндра 10м, а длина образующей 4м. Найдите площадь полной поверхности и объем цилиндра....
Радиус основания цилиндра 10м, а длина образующей 4м. Найдите площадь полной поверхности и объем цилиндра. Радиус основания цилиндра 10м, а длина образующей 4м. Найдите площадь полной поверхности и объем цилиндра.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
V = S(осн.) * h = пи R^2*h = пи * 100 * 4 = 400 пи S(полн.) =S(бок.) +2S(осн.) = 2* пи R^2+2 пи R*h = 2 пи R(R+h)= 2 пи *10*14 = 280 пи пи = 3,14