Радиус основания цилиндра 2м , его высота 3м. Найдите диагональ осевого сечения.

Осевое сечение имеет вид прямоугольника со сторонами 4 м и 3 м. Большая сторона - это диаметр основания цилиндра, который равен 2R. Диагональ делит прямоугольник на два прямоугольных треугольника, один из которых даст возможность решить задачу. Диагональ вычислим по теореме Пифагора. Катеты равны 3 и 4. значит диагональ равна 5 м. Ответ: 5 м.