Радиус первой окружности равен 7 дм. а радиус второй окружности -в 3 раза больше . На сколько дециметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности?

Математика

Радиус первой окружности равен 7 дм. а радиус второй окружности -в 3 раза больше . На сколько дециметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности?

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