Радиус первой окружности равен 7 дм. а радиус второй окружности -в 3 раза больше . На сколько дециметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности?
Математика
Радиус первой окружности равен 7 дм. а радиус второй окружности -в 3 раза больше . На сколько дециметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности?
Ответ(ы):
Гость:
7*3=21 радиус второй окружности радиус первой окружности меньше окружности второй на 14дм 21-7=14дм
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Математика