Радостные, шумливые, как птенцы, ребятишки толпились вокруг лошади, наперебой хва??ались за стремена, просили отцов, чтобы посадили в седло. Сделать морфологический разбор слова ПТЕНЦЫ.

Русский язык
Радостные, шумливые, как птенцы, ребятишки толпились вокруг лошади, наперебой хва??ались за стремена, просили отцов, чтобы посадили в седло. Сделать морфологический разбор слова ПТЕНЦЫ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птенцы - сущ. 1. (Кто?) птенцы. Н.ф. - птенец 2. Пост. - нариц., неодуш., 2 скл., м.р.; непост. - мн.ч. И.п.  3. (Кто?) птенцы    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отгадайте кроссворд- Детский врач
Ответить
Русский язык
Прошу помогите. Выпишитеиз этих текстов метафоры и дайте имобозначения
Ответить
Окружающий мир
Назови два признака плавунца из перечисленных Тело покрыто чешуёй Впадает в спячку Питается другими насекомыми Чёрное тело, посередине ук...
Ответить
Математика
Как р ешить пример 304*29 в столбик
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!ПОДЧЕРКНУТЬ ТВЕРДЫЕ СОГЛАСНЫЕ. КРАСИВЫЙ-ПРЕКРАСНЫЙ, МЕСЯЦ-ЛУНА БАГАЖ-ВЕЩИ ВЕТЕР-УРАГАН ДРУГ-ТОВАРИЩ БРОСАТЬ-КИДАТЬ ...
Ответить