Радостные, шумливые, как птенцы, ребятишки толпились вокруг лошади, наперебой хва??ались за стремена, просили отцов, чтобы посадили в седло. Сделать морфологический разбор слова ПТЕНЦЫ.
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Радостные, шумливые, как птенцы, ребятишки толпились вокруг лошади, наперебой хва??ались за стремена, просили отцов, чтобы посадили в седло. Сделать морфологический разбор слова ПТЕНЦЫ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птенцы - сущ. 1. (Кто?) птенцы. Н.ф. - птенец 2. Пост. - нариц., неодуш., 2 скл., м.р.; непост. - мн.ч. И.п. 3. (Кто?) птенцы
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