Радостные, шумливые, как птенцы, ребятишки толпились вокруг лошади, наперебой хва??ались за стремена, просили отцов, чтобы посадили в седло. Сделать морфологический разбор слова ПТЕНЦЫ.

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Радостные, шумливые, как птенцы, ребятишки толпились вокруг лошади, наперебой хва??ались за стремена, просили отцов, чтобы посадили в седло. Сделать морфологический разбор слова ПТЕНЦЫ.

Автор: Гость