Ракета летела со скоростью 102 секунды со скоростью 8 250м\с. Какое расстояние пролет??ла ракета? Выразите результат в км. и в м.

Математика

Ракета летела со скоростью 102 секунды со скоростью 8 250м\с. Какое расстояние пролет??ла ракета? Выразите результат в км. и в м.

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