Ракета летела со скоростью 102 секунды со скоростью 8 250м\с. Какое расстояние пролет??ла ракета? Выразите результат в км. и в м.
Математика
Ракета летела со скоростью 102 секунды со скоростью 8 250м\с. Какое расстояние пролет??ла ракета? Выразите результат в км. и в м.
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