Рамка площадью в 100 см равномерно вращается с угловой скоростью 5 рад/с в магнитном поле с индукцией 10 мТл. Амплитудные значения ЭДС в рамке равны 0.2 В. Определить количест во мотков в рамке.Ось вращения перпендику...

Рамка площадью в 100 см равномерно вращается с угловой скоростью 5 рад/с в магнитном поле с индукцией 10 мТл. Амплитудные значения ЭДС в рамке равны 0.2 В. Определить количест во мотков в рамке.Ось вращения перпендикулярна к вектору магнитной индукции.