Рамка площадью в 100 см равномерно вращается с угловой скоростью 5 рад/с в магнитном поле с индукцией 10 мТл. Амплитудные значения ЭДС в рамке равны 0.2 В. Определить количест во мотков в рамке.Ось вращения перпендику...
Рамка площадью в 100 см равномерно вращается с угловой скоростью 5 рад/с в магнитном поле с индукцией 10 мТл. Амплитудные значения ЭДС в рамке равны 0.2 В. Определить количест во мотков в рамке.Ось вращения перпендикулярна к вектору магнитной индукции.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Е=0,2 В??? Em=B*w*S*N N=Em/B*w*S=0,2/10*10^-3*5*100*10^-4=400