Рамка, сила тока в которой I=0,5 А, помещена в однородное магнитное поле таким образом, что на неё действует максимальный момент сил М=0,01 Н·м. Площадь рамки S=0,1 м 2 . Вычи слите значение вектора магнитной индукции магнитного поля. Какая из величин, приведённых в условии, изменится и во сколько раз, если силу тока в рамке увеличить вдвое?