Рамка, сила тока в которой I=0,5 А, помещена в однородное магнитное поле таким образом, что на неё действует максимальный момент сил М=0,01 Н·м. Площадь рамки S=0,1 м 2 . Вычи слите значение вектора магнитной индукции...
Рамка, сила тока в которой I=0,5 А, помещена в однородное магнитное поле таким образом, что на неё действует максимальный момент сил М=0,01 Н·м. Площадь рамки S=0,1 м 2 . Вычи слите значение вектора магнитной индукции магнитного поля. Какая из величин, приведённых в условии, изменится и во сколько раз, если силу тока в рамке увеличить вдвое?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
I=0.5 A M=0.01 Н*м S=0.1 м2 В=? M=B*I*S (sina=1) при максимальном М B=M/(I*S)=0.01/(0.5*0.1)=0.2 Тл При увеличении тока увеличится крутящий момент (в 2 раза), остальное не изменится. =================