Рамка, содержащая 25 витков провода, расположена в магнитном поле так, что через нее проходит внешний магнитный потом 0,012 Вб. Когда по виткам пропустили электрический ток, р амка повернулась, и через нее стал проход...

Рамка, содержащая 25 витков провода, расположена в магнитном поле так, что через нее проходит внешний магнитный потом 0,012 Вб. Когда по виткам пропустили электрический ток, р амка повернулась, и через нее стал проходить магнитный поток 0,077 Вб. Определить работу произведенную при повороте рамки , если сила тока в цепи была равна 8,4А.