Рамка, содержащая 25 витков провода, расположена в магнитном поле так, что через нее проходит внешний магнитный потом 0,012 Вб. Когда по виткам пропустили электрический ток, р амка повернулась, и через нее стал проход...
Рамка, содержащая 25 витков провода, расположена в магнитном поле так, что через нее проходит внешний магнитный потом 0,012 Вб. Когда по виткам пропустили электрический ток, р амка повернулась, и через нее стал проходить магнитный поток 0,077 Вб. Определить работу произведенную при повороте рамки , если сила тока в цепи была равна 8,4А.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Напряжение равно отношению выполнен ой работы к заряду Е=А/q; N*delta Ф/t=A/q; I=q/t выразим из формулы силы тока заряд, q=It; Тогда: N*delta Ф/t=A/It; N*delta Ф=A/I; A=N*delta Ф*I=13.65 Дж