Ранее самым глубоким местом в океане считали Филипинскую впадину глубина которой равна 10 256м.Но около Марианских островов открыли впадину глубиной 10 942м,которую назвали Марианским желобом.На сколько метров Марианский желоб ...

Математика
Ранее самым глубоким местом в океане считали Филипинскую впадину глубина которой равна 10 256м.Но около Марианских островов открыли впадину глубиной 10 942м,которую назвали Марианским желобом.На сколько метров Марианский желоб глубже чем Филиппинскоф впадины?????ПОМОГИТЕ С ЗАДАЧЕЙ!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 942 - 10 256 = 686
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