Ранее вы прочитали рассказ Казакова тихое утро сравните васютку и яшку что общего было в их характерах чем они различались

В основе этого рассказа лежит действительный случай. Случай, потребовавший от Яшки напряжения всех физических и моральных сил для спасения друга, раскрывает характеры мальчиков. Яшке, и Володе (Васютке) не хотелось рано вставать, голова валилась у них на подушку, и глаза слипались. Вообщем они любили поспать. Яшка чувствует себя в деревне свободно, спокойно, многое знает из того, что необходимо на рыбалке, Володя, напротив, робел, не только многое не знал, но и не умел ходить босиком, не умел различать голоса птиц, не умел ловить рыбу — все это еще предстояло ему узнать и освоить. Однако оба они добры, сердечны, готовы помочь друг другу. По-разному ребята смотрят на мелочи жизни. Яшка презирает москвича за то, что он идет ловить рыбу в ботинках: «Надо было связываться с этим москвичом, который, наверное, и рыбы в глаза не видал, идет на рыбалку в ботинках!.. » Для Володи ходить босиком – значит выпендриваться: «Подумаешь, велика важность босиком идти! Воображалы какие! » Чувство обиды не мешает Володе стыдиться своей неловкости и восхищаться загаром, одеждой, походкой Яшки. А Яшкин гнев смягчило признание Володи в том, что он никогда не ловил рыбу. Только что едва не подрались, и тут же с восторгом обсуждают перспективы будущего ночного лова. Не стесняясь своего незнания, москвич спрашивает обо всем, что ему интересно и непонятно. Яшка отвечает обстоятельно, не задаваясь и не подначивая. Володя наслаждается утром: «Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и повизгивая от восторга! » Наконец пришли к месту рыбалки, омуту, в котором никто из местных не купается, потому что большая глубина, вода холодная, а Мишка Каюненок врет, что там осьминоги водятся. Володя неумело закидывает, и леска цепляется за ветлу. Яшка, ругаясь на неумелого москвича, сам упустил рыбу. Володя сначала не столько ловит, сколько следит за борьбой Яшки с большим лещом, его «сердце неистово колотилось» , а потом, не сумев сохранить равновесие в борьбе со своей рыбой, падает в омут. Яшка сначала ругается («Недотепа чертова!») , потом берет ком земли, чтобы швырнуть в лицо неумехи, как только тот вынырнет, но уже в следующее мгновение понимает, что Володя тонет. Спасение Володи – заслуга Яши, сам бы он не выбрался, да и Яша в какой-то момент уже не верил, что Володя выживет. Эта сцена, конечно, характеризует Яшу, здесь он становится главным героем рассказа. Сначала Яша автоматически попятился от воды, во-первых, чтобы самому не свалиться, во-вторых, потому что вспомнил рассказы об осьминоге. Потом, «подгоняемый страшными звуками» помчался за помощью в деревню, но остановился, «будто споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя» , надеяться не на кого. Когда Яшка вернулся, Володя уже скрылся под водой. Преодолевая себя, Яша «вскрикнул и скатился вниз» , «прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку» . Володя вцепился в Яшу и чуть не утопил его. Оторвав от себя москвича, Яша отплыл и отдышался. Так все кругом было красиво, утро было такое тихое, «а между тем вот только сейчас, совсем недавно случилось страшное – только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его» . Автор не описывает чувств Яши в этот момент. Володю больше не видно, и Яшке приходится нырять, чтобы найти его. Здесь нет описания чувств, есть только описание действий ///И все это произошло с ними за короткое время, за утро. За эти несколько часов, особенно за те несколько минут, которые прошли в борьбе за жизнь Володи, мы узнали, каким человеком будет Яша, когда вырастет, как он поведет себя в критической ситуации. Слезы Яшки в финале рассказа свидетельствуют об огромном облегчении, которое испытал герой. Видя улыбку Володи, Яшка «заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слез, плакал он от радости//. Оба героя из рассказа Ю. Казакова «Тихое утро» проявили себя с лучшей стороны, а Яшка спас своего друга, как настоящий герой.