Раннее утро вот крохотные круглые бисеринки лежать на траве в чашечках цветов на ??истьях они играют на солнце разноцветными лучами и кажется будто рассыпанные в траве маленькие осколки хрусталя Как озаглавить текст

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Раннее утро вот крохотные круглые бисеринки лежать на траве в чашечках цветов на ??истьях они играют на солнце разноцветными лучами и кажется будто рассыпанные в траве маленькие осколки хрусталя Как озаглавить текст
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Гость:
Утренняя роса, утренняя свежесть, роса
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