Рано утром я вышел из дома , сошел с крыльца , пошел по двору ,вошел в ворота , подошел к трамвайной остановке и вдруг вижу
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Рано утром я вышел из дома , сошел с крыльца , пошел по двору ,вошел в ворота , подошел к трамвайной остановке и вдруг вижу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что я перепутал расписание и нечайано сел на другой автобус и поехал на улица Кошикину, а надо было на Кошечкину.
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