Рапределите формы рельефа в порядке увеличения высот и степени расчлененности их поверхности а) Среднесибирское плоскогорье; б) Восточно-Европейская равнина; в) Западно-Сибирская равнина;
Геометрия
Рапределите формы рельефа в порядке увеличения высот и степени расчлененности их поверхности а) Среднесибирское плоскогорье; б) Восточно-Европейская равнина; в) Западно-Сибирская равнина;
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По высоте: б, в, а По расчлененности: в, а, б
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