Рас­сто­я­ние между го­ро­да­ми А и В равно 120 км. Из го­ро­да А в город В вы­ехал ав­то­мо­биль, а через 90 минут сле­дом за ним со ско­ро­стью 100 км/ч вы­ехал мо­то­цик­лист. Мо­то­цик­лист до­гнал ав­то­мо­биль ...

Рас­сто­я­ние между го­ро­да­ми А и В равно 120 км. Из го­ро­да А в город В вы­ехал ав­то­мо­биль, а через 90 минут сле­дом за ним со ско­ро­стью 100 км/ч вы­ехал мо­то­цик­лист. Мо­то­цик­лист до­гнал ав­то­мо­биль в го­ро­де С и по­вер­нул об­рат­но. Когда он про­ехал по­ло­ви­ну пути из С в А, ав­то­мо­биль при­был в В. Най­ди­те рас­сто­я­ние от А до С.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
AB=120 v - скорость автомобиля 100 - скорость мотоциклиста ************** AC/v=AC/100+1,5 CB/v=AC/200 AC+CB=120 AC=? *************** CB=120-АС AC/v=AC/100+1,5 (120-АС)/v=AC/200 *************** AC/v=AC/100+1,5 (120-АС)/v=AC/200 *************** AC^2=(AC/100+1,5)*(120-АС)*200 *************** AC^2=(2AC+300)*(120-АС) AC^2=240AC-2АС^2+300*120-300*АС 3AC^2+60AC-300*120=0 AC^2+20AC-12000=0 d=400+4*12000=48400=220^2 AC=(-20+220)/2=100 - это ответ
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