Расстояние между городами А и В равно 120 км. Из города А в город В выехал автомобиль, а через 90 минут следом за ним со скоростью 100 км/ч выехал мотоциклист. Мотоциклист догнал автомобиль ...
Расстояние между городами А и В равно 120 км. Из города А в город В выехал автомобиль, а через 90 минут следом за ним со скоростью 100 км/ч выехал мотоциклист. Мотоциклист догнал автомобиль в городе С и повернул обратно. Когда он проехал половину пути из С в А, автомобиль прибыл в В. Найдите расстояние от А до С.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
AB=120 v - скорость автомобиля 100 - скорость мотоциклиста ************** AC/v=AC/100+1,5 CB/v=AC/200 AC+CB=120 AC=? *************** CB=120-АС AC/v=AC/100+1,5 (120-АС)/v=AC/200 *************** AC/v=AC/100+1,5 (120-АС)/v=AC/200 *************** AC^2=(AC/100+1,5)*(120-АС)*200 *************** AC^2=(2AC+300)*(120-АС) AC^2=240AC-2АС^2+300*120-300*АС 3AC^2+60AC-300*120=0 AC^2+20AC-12000=0 d=400+4*12000=48400=220^2 AC=(-20+220)/2=100 - это ответ