Расчитайте массовую долю азотной кислоты в растворе полученом после добавления 20г воды к 160г её 5%-ого раствора
Химия
Расчитайте массовую долю азотной кислоты в растворе полученом после добавления 20г воды к 160г её 5%-ого раствора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(HNO3) = 160 г*0,05 = 8 г m(p-pa HNO3) = 160 г + 20 г = 180 г ω(HNO3) = 8 г/180 г = 0,0444 = 4,44% Ответ: 4,44%
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