Расход горючего для нашего семейного автомобиля составляет 30л. на 100км. Расстояние от дома до дачи и обратно 400км. Расчитай, сколько рублей надо за тратить на бензин,чтобы съездить на дачу и обратно , если один лит...
Расход горючего для нашего семейного автомобиля составляет 30л. на 100км. Расстояние от дома до дачи и обратно 400км. Расчитай, сколько рублей надо за тратить на бензин,чтобы съездить на дачу и обратно , если один литр бензина стоит 30 рублей
Ответ(ы):
Ответил Гость:
30*4=120 литров нужно на дорогу туда и обратно 120*30=3600 рублей