Расход горючего для нашего семейного автомобиля составляет 30л. на 100км. Расстояние от дома до дачи и обратно 400км. Расчитай, сколько рублей надо за тратить на бензин,чтобы съездить на дачу и обратно , если один лит...

Расход горючего для нашего семейного автомобиля составляет 30л. на 100км. Расстояние от дома до дачи и обратно 400км. Расчитай, сколько рублей надо за тратить на бензин,чтобы съездить на дачу и обратно , если один литр бензина стоит 30 рублей