Расходы дяди Расима на продукты за одну неделю ежедневно составляли 14 ман,27ман,50 ман,76 ман,25 ман, 35 ман, 95 ман.Сколько в среднем ежедневно расходует дядя Расим на продукты?

Математика

Расходы дяди Расима на продукты за одну неделю ежедневно составляли 14 ман,27ман,50 ман,76 ман,25 ман, 35 ман, 95 ман.Сколько в среднем ежедневно расходует дядя Расим на продукты?

Автор: Гость