Расходы дяди Расима на продукты за одну неделю ежедневно составляли 14 ман,27ман,50 ман,76 ман,25 ман, 35 ман, 95 ман.Сколько в среднем ежедневно расходует дядя Расим на продукты?
Математика
Расходы дяди Расима на продукты за одну неделю ежедневно составляли 14 ман,27ман,50 ман,76 ман,25 ман, 35 ман, 95 ман.Сколько в среднем ежедневно расходует дядя Расим на продукты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14+27+50+76+25+35+95=322,в среднем 322:7=46
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