Раскинули скатерть -самобранку один раз - оказалось, что ее длина 6м 8 дм, а ширина 4м.Раскинули скатерть другой раз- увеличилась ее длина на 1м 2 дм,уменьшилась ее ширина на 1м 5 дм.Как изменилась площадь скатерти-самобранки?

Математика

Раскинули скатерть -самобранку один раз - оказалось, что ее длина 6м 8 дм, а ширина 4м.Раскинули скатерть другой раз- увеличилась ее длина на 1м 2 дм,уменьшилась ее ширина на 1м 5 дм.Как изменилась площадь скатерти-самобранки?

Автор: Гость