Раскинули скатерть -самобранку один раз - оказалось, что ее длина 6м 8 дм, а ширина 4м.Раскинули скатерть другой раз- увеличилась ее длина на 1м 2 дм,уменьшилась ее ширина на 1м 5 дм.Как изменилась площадь скатерти-самобранки?
Математика
Раскинули скатерть -самобранку один раз - оказалось, что ее длина 6м 8 дм, а ширина 4м.Раскинули скатерть другой раз- увеличилась ее длина на 1м 2 дм,уменьшилась ее ширина на 1м 5 дм.Как изменилась площадь скатерти-самобранки?
Ответ(ы):
Гость:
S=68*40=272 м-площадь первой самобранки 6 м 8 дм+1 м 2 дм=8 м-длина второй самобранки 4 м-1 м 5 дм=2 м 5 дм-ширина второй самобранки S=80*25=200м-площадь второй самобранки 272-200=72 м-площадь уменьшилась на 72 м
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