Раскодируй сообщение, если способ его кодирования -замена каждой буквы следующей по алфавиту. Нь щбдбён рп туфрёоэлбн л йохпснбуйлё.

Окружающий мир

Раскодируй сообщение, если способ его кодирования -замена каждой буквы следующей по алфавиту. Нь щбдбён рп туфрёоэлбн л йохпснбуйлё.

Автор: Гость