Раскодируй сообщение, если способ его кодирования -замена каждой буквы следующей по алфавиту. Нь щбдбён рп туфрёоэлбн л йохпснбуйлё.
Окружающий мир
Раскодируй сообщение, если способ его кодирования -замена каждой буквы следующей по алфавиту. Нь щбдбён рп туфрёоэлбн л йохпснбуйлё.
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