Раскрась эти три стёганых одеяла и сделай подписи к рисункам. Используй те цвета, ??азвания которых ты знаеш

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Раскрась эти три стёганых одеяла и сделай подписи к рисункам. Используй те цвета, ??азвания которых ты знаеш

Автор: Гость