Раскрась эти три стёганых одеяла и сделай подписи к рисункам. Используй те цвета, ??азвания которых ты знаеш

Английский язык
Раскрась эти три стёганых одеяла и сделай подписи к рисункам. Используй те цвета, ??азвания которых ты знаеш
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Red-красный,yellow-желтый,bleek-черный,pink-розовый,wnite-белый,green-зеленый,orange-оранжевый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Катя собрала 2 кг 100г малины,а Вася 2/3 от того, что собрала Катя .После этого дети высыпали в таз всю собранную малину и разделили между собой по...
Ответить
Математика
Первый цех выпускает 640 деталей за 4 часа а второй 45440 деталей За 4 8 часовые смена Сколько деталей выпускает два цеха за час Сколько деталей вы...
Ответить
Английский язык
Используйте подходящий форму глагола to be 1. Only English.... spoken in this country. 2. Soon he...send to a sanatorium 3. Moscow..... fou...
Ответить
Химия
С какими из нижеперечисленных веществ реагирует а)серная кислота(раствор)
Ответить
Математика
Два грузовика выехали в 10.00 в противоположных направлениях. Через 5 ч расстояние м??жду ними было 1140 км. На сколько скорость одного грузовика м...
Ответить