Раскрась эти три стёганых одеяла и сделай подписи к рисункам. Используй те цвета, ??азвания которых ты знаеш
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Раскрась эти три стёганых одеяла и сделай подписи к рисункам. Используй те цвета, ??азвания которых ты знаеш
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Red-красный,yellow-желтый,bleek-черный,pink-розовый,wnite-белый,green-зеленый,orange-оранжевый
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