Раскрой экономический смысл известных строчек из басни И.А. Крылова «Кот и Щука»: ??Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник». Проведите конкурс среди одноклассников на лучший экономический комментарий к...

Обществознание
Раскрой экономический смысл известных строчек из басни И.А. Крылова «Кот и Щука»: ??Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник». Проведите конкурс среди одноклассников на лучший экономический комментарий к этим строчкам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономический смысл этих строчек заключается в том, что каждый должен заниматься своим делом. Каждый должен делать то, что умеет и не браться за работу, которую не знает. В противном случае получится много брака и полная ерунда. Конечно, специалиста можно переквалифицировать, научить другой специализации, но для этого потребуется времени.
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