Раскрой экономический смысл известных строчек из басни И.А. Крылова «Кот и Щука»: ??Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник». Проведите конкурс среди одноклассников на лучший экономический комментарий к...

Гость: Гость:

Экономический смысл этих строчек заключается в том, что каждый должен заниматься своим делом. Каждый должен делать то, что умеет и не браться за работу, которую не знает. В противном случае получится много брака и полная ерунда. Конечно, специалиста можно переквалифицировать, научить другой специализации, но для этого потребуется времени.