Раскрой скобки и вставь пропущеные буквы и знаки препинания. Найди в предложениях все предлоги. Выполни синтаксический разбор 2-го и 6-го предложений.
Русский язык
Раскрой скобки и вставь пропущеные буквы и знаки препинания. Найди в предложениях все предлоги. Выполни синтаксический разбор 2-го и 6-го предложений.
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