Раскрой скобки и вставь пропущеные буквы и знаки препинания. Найди в предложениях все предлоги. Выполни синтаксический разбор 2-го и 6-го предложений.

Русский язык

Раскрой скобки и вставь пропущеные буквы и знаки препинания. Найди в предложениях все предлоги. Выполни синтаксический разбор 2-го и 6-го предложений.

Автор: Гость