Раскрой скобки объясни написание частицы НЕ с глаголами Знаешь ли ты что неправильная походка вызывает болезни позвоночника ?Вот почему при ходьбе ( не) шаркай ногами ( не) наклоняй туловище вперёд (не)опускай голову Ты следишь...
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Раскрой скобки объясни написание частицы НЕ с глаголами Знаешь ли ты что неправильная походка вызывает болезни позвоночника ?Вот почему при ходьбе ( не) шаркай ногами ( не) наклоняй туловище вперёд (не)опускай голову Ты следишь за своей походкой? Когда ходишь расправляй плечи и ступай прямо на всю ступню
Ответ(ы):
Гость:
Не шаркай, ненаклоняй, неопускай.
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