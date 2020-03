Раскрой скобки употребляя глаголы present continuous или present simple 1. She -------------------- (not to drink) coffee now. 2. I -------------------------(to read) every day. 3.He ---------------------- (to sleep) every n...

Английский язык

Раскрой скобки употребляя глаголы present continuous или present simple 1. She -------------------- (not to drink) coffee now. 2. I -------------------------(to read) every day. 3.He ---------------------- (to sleep) every night. 4.We ------------------ (to drink) tea every morning. 5.They ---------------- (to go) to shool every morning.

