Раскройте скобки и найдите значение выражения: 1)9.38-(-10+5.38) 2)-8.76-(3.25-10.76) 3)-6.19+(-1.5+5.19) 4)-(-21.4+12.7)+(-20.4+12.7)
Математика
Раскройте скобки и найдите значение выражения: 1)9.38-(-10+5.38) 2)-8.76-(3.25-10.76) 3)-6.19+(-1.5+5.19) 4)-(-21.4+12.7)+(-20.4+12.7)
Ответ(ы):
Гость:
1)9.38-(-10+5.38)⇒9,38+4,62=14 (в скобках имеем отрицательное число) 2)-8.76-(3.25-10.76)⇒-8,76+7,51=-1,25 (в скобках имеем отрицательное число ) 3)-6.19+(-1.5+5.19)⇒-6,19+3,69=-2,5 4)-(-21.4+12.7)+(-20.4+12.7)⇒-(-8,7)+(-7,7)⇒8,7-7,7=1.
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